Blaulicht Auto geht in Flammen auf - Erhebliche Rückstaus FOTO: TV / Friedhelm Knopp FOTO: TV / Friedhelm Knopp

Zur ungünstigsten Zeit am ungünstigsten Ort geriet am Mittwochmittag ein Auto auf der Friedrich-Ebert-Allee in Brand. Ursache war ein technischer Defekt. f.k.