Blaulicht : Auto gerät bei Unfall in Bernkastel-Kues auf Café-Terrasse

Bernkastel-Kues In Bernkastel-Kues ist am Donnerstagabend ein Auto bei einem Unfall auf die Terrasse eines Cafés geraten. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag kurz nach 17 Uhr zu dem Unfall im Ortsteil Kues. Ein 65-jähriger Autofahrer war auf der Friedrichstraße in Kues in Fahrtrichtung Schulstraße unterwegs und missachtete nach Polizeiangaben an der Kreuzung zum Damenweg und zur Gartenstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 23-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug des Unfallverursachers auf die Gästeterrasse eines Cafés geriet. Dabei wurden Teile des Inventars beschädigt, verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531-95270.