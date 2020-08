Unfall : Auto gerät in die Böschung

Üxheim In Üxheim ist ein Auto in der Nacht zum Samstag von der K 74 abgekommen und in eine Böschung geraten. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Ein Fahrzeuginsasse erlitt eine Platzwunde am Kopf, die aber nicht ärztlich versorgt werden musste.