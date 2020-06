Polizei : Auto gestreift und Spiegel beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun In Daun hat ein Auto einen anderen Wagen gestreift und den Außenspiegel beschädigt. Nach Polizeiangaben kam es am Freitag zwischen 13.30 Uhr und16.40 Uhr zu dem Unfall, als ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Abt-Richard-Straße in Daun aus Richtung der Lindenstraße kommend in Richtung Trierer Straße befuhr und beim Vorbeifahren einen dort geparkten schwarzen Kia streifte und den Außenspiegel beschädigte.