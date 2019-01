später lesen Irrel Auto gestreift und weitergefahren Teilen

Twittern

Teilen



(red) Auf dem Aldi-Parkplatz in Irrel kam es am Freitag, 18. Januar, in der Zeit zwischen 13.30 und 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei Bitburg streifte der Fahrer eines Wagens beim Rangieren einen schwarzen VW Passat Kombi, der bei dem Supermarkt zum Parken abgestellt war, an der Fahrerseite.