Blaulicht : Auto ging bei Zemmer in Flammen auf

Auto ging bei Zemmer in Flammen auf

Zemmer Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Auto auf der Landstraße bei Zemmer alarmiert. Was geschehen ist.

Zu einem Pkw-Brand musste die Feuerwehr am Freitagabend gegen 22.25 Uhr auf die L 46 Rothaus in Höhe der Einfahrt nach Orenhofen ausrücken. Nach Informationen der Feuerwehr war ein Fahrzeug vermutlich durch einen technischen Defekt in Flammen aufgegangen.