Unfall beim Parken : Auto in Daun beschädigt – Die Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Frank Göbel

Daun Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr in Daun an der Post (Abt-Richard-Straße) ein geparktes blaues Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

