Blaulicht : Auto in Hermeskeil beschädigt

Auto in Hermeskeil beschädigt

Hermeskeil In Hermeskeil haben Unbekannte am Wochenende den Außenspiegel eines Autos abgerissen.

Nach Angaben der Polizei Hermeskeil kam es in der zum Samstag in der Saarstraße zu der Sachbeschädigung. Unbekannte rissen dort den Außenspiegel eines geparkten Wagens ab. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 10.30 Uhr, eingrenzen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil, 06503 91510 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de