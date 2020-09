Auto in Hermeskeil zerkratzt

Hermeskeil Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag kam es im Mühlenweg in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug.

Ein roter Ford Focus wurde laut Polizei auf der gesamten rechten Seite und auf der Motorhaube zerkratzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Telefon 06503/9151-0.