Polizei : Auto beschädigt: Zeugen gesucht

Foto: TV/Frank Göbel

Konz (red) In der Granastraße in Konz ist nach Mitteilung der Polizei am vergangenen Samstag zwischen 1 und 8 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber des Bahnhofs Mitte ein Auto beschädigt worden. An dem VW Golf wurde ein Reifen zerstochen.

