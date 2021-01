Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter zerkratzt Heckklappe von Auto in Morbach-Hoxel

Unbekannter zerkratzt Heckklappe von Auto in Morbach-Hoxel

Morbach-Hoxel Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einer Sachbeschädigung in Morbach-Hoxel.

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei in der Zeit von Sonntag, 3. Januar, 12 Uhr, bis Donnerstag, 7. Januar, 14 Uhr, die Heckklappe eines Autos in der Laurentiusstraße in Morbach-Hoxel zerkratzt. Der Täter habe dazu ein Werkzeug benutzt. Den entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.