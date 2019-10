Unfall : Auto in Pfalzel gestreift

Trier-Pfalzel In der Zeit von Freitag (25. Oktober 2019), 13 Uhr, bis Samstag (26. Oktober 2019), 9 Uhr, wurde im Einmündungsbereich der Karolingerstraße/Rothildisstraße in Trier-Pfalzel ein Nissan beschädigt. Der Wagen sei laut Polizei ordnungsgemäß geparkt in der Karolingerstraße worden und vermutlich beim Vorbeifahren an der hinteren Fahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein höhergelegenes Fahrzeug wie beispielsweise einen Pritschenwagen handeln. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.