Schaden an der Stoßstange : Auto in Prüm beschädigt – Zeugen gesucht

Prüm Im Bereich des Kindergartens St. Salvator in der Reginostraße in Prüm ist es am Freitag, 11. Oktober, zwischen 8.30 und 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers gekommen.

Ein schwarzer BMW Typ 392C/3er Reihe, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.