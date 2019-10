Vermutlich im Vorbeigehen : Auto in Prüm zerkratzt – Zeugen gesucht

Prüm Ein in der Spiegelstraße in Prüm abgestellter silberner Audi A4 ist am Samstag, 12. Oktober, zwischen 13 und 14 Uhr an der Beifahrerseite beschädigt worden. Unbekannte Täter zerkratzten laut Polizei vermutlich im Vorbeigehen mit einem Schlüssel die komplette Beifahrerseite des Audis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red