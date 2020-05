Verkehr : Smart in Speicher zerkratzt

Smart in Speicher zerkratzt

Speicher Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Fall von Unfallflucht

(red) Ein Auto der Marke Smart ist bereits letzte Woche Dienstag, gegen 18.35 Uhr, beschädigt worden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Wagen war zum Ausladen im Görgenecken in der Ortslage Speicher vor einem Hotel abgestellt worden und wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Als der Nutzer des Smart nach kurzer Zeit aus dem Hotel zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass an der Fahrerseite an der hinteren Tür und dem Heckteil ein massiver Kratzer zu sehen war.