Blaulicht : Auto beschädigt und geflüchtet

Trier Ein Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in Trier in der Straße Am Weidengraben mit seinem Wagen in Höhe der Sporthalle der Keune-Grundschule einen geparkten Nissan Qashqai an der Fahrerseite beschädigt.