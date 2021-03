Blaulicht : Auto in Trier-Ehrang beschädigt: Schaden im fünfstelligen Bereich

Foto: Roland Morgen

Trier-Ehrang Ein grauer Toyota wurde am 24. März mit einem angehängten Anhänger in der Merowingerstraße in Trier-Ehrang unbeschädigt gegen 18 Uhr abgestellt.

Der oder die Täter/-in beschädigten das Fahrzeug auf der Beifahrerseite mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes. Am nächsten Morgen wurde der Schaden gegen 8 Uhr bemerkt, er beläuft sich auf etwa 2500 Euro.