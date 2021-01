Polizei sucht Zeugen : Auto in Udler beschädigt und geflüchtet

Auto in Udler beschädigt und geflüchtet

Udler Obwohl es ordnungsgemäß abgestellt war, wurde in Auto in Udler beschädgt. Der Täter flüchtete.

Die Polizei sucht einen Fahrer, der in der Schalkenmehrener Straße in Udler gegen ein geparktes Auto gestoßen ist und danach geflüchtet ist. Dabei wurde der Wagen im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Als Tatzeitraum gibt die Polizei den 12. bis 18. Januar an.