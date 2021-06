Auto in Wittlich beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Wittlich In Wittlich wurde ein Auto beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitag, 11. Juni, war ein Pkw, Skoda, auf einem Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Petrusstraße in Wittlich-Wengerohr abgestellt.