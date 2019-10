Auf dem Parkplatz : Auto in Wittlich beschädigt, Zeugen gesucht

Wittlich Ein Audi A 4 wurde am Montag auf dem Parkplatz Bungert in Wittlich zwischen 10.49 und 11.15 Uhr beschädigt. Wie die Polizei berichtet, entstanden eine Delle und ein Kratzer an der rechten Fahrzeugseite beim Türöffnen zum Ein- oder Aussteigen.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.