Blaulicht : Auto in Wittlich beschädigt

Foto: dpa/Fabian Strauch

Wittlich-Wengerohr In Wittlich-Wengerohr ist in der Zeit von Freitag, 29.01.2021, 17.05 Uhr bis Samstag, 30.01.2021, 11.30 Uhr, an einem in der Werkstraße in Wittlich-Wengerohr abgestellten Auto der Marke Daimler-Benz der Lack beschädigt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken