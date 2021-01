Wittlich-Wengerohr Bereits mehrfach sind in Wittlich Autos beschädigt worden.

In der Werkstraße in Wittlich-Wengerohr wurde in der Zeit von Freitag, 29. Januar, 17.05 Uhr bis Samstag, 30. Januar, 11.30 Uhr, an einem abgestellten Auto der Marke Daimler-Benz der Lack beschädigt worden.