Polizei : Auto in Wittlich beschädigt

Wittlich Im Zeitraum von Freitag, 9. April, 17 Uhr, bis Samstag, 10. April, 8.30 Uhr, wurde ein in der Kirchstraße in Wittlich abgestelltes Auto beschädigt. Der BMW war nach Polizeiangaben in einer Garage mit geöffnetem Tor abgestellt.