Wittlich : Auto zum zweiten Mal zerkratzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wittlich (red) Ein Auto, das in der Breslauer Straße am Straßenrand vor dem Haus Nummer 18 abgestellt war, wurde zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 14 Uhr, beschädigt. Als die Eigentümerin zum Fahrzeug kam, hatte ihr PKW zwei Kratzer an der Beifahrerseite.

Bereits vor vier Wochen wurde dieser PKW auch an der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden dürfte sich wiederholt auf mehrere hundert Euro belaufen.