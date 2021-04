Unfall : Auto kollidiert auf der B410 bei Gerolstein mit Baum - Mann schwer verletzt

Gerolstein Auf der B410 Richtung Gerolstein hat sich am Ostersonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei krachte ein Auto gegen einen Baum.

Laut Polizei hat sich der Unfallhergang so abgespielt: Ein 77-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Prüm fuhr am Sonntag gegen 7.40 Uhr mit seinem Auto auf der B410 von Büdesheim kommend in Richtung Gerolstein-Lissingen.