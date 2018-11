Auto kollidiert auf der L46 bei Spangdahlem mit freilaufendem Pferd – Fahrer schwer verletzt

Einen Wettlauf gegen die Zeit mussten sich am frühen Montagabend Rettungskräfte bei einem schweren Verkehrsunfall bei Spangdahlem liefern. Auf der L46 war am frühen Abend gegen 17.15 Uhr ein freilaufendes Pferd mit einem aus Richtung Binsfeld kommenden Auto zusammengestoßen. Von Markus Angel

Der 61-jährige Fahrer hatte nach Polizeiangaben in der Dunkelheit offenbar keine Chance gehabt, dem Tier auszuweichen. Das Pferd prallte über die Motorhaube auf das Dach des Audi-Kombi. Hierdurch wurde der Fahrer laut Einsatzleiter Arnold Faber schwerst verletzt und in seinem in Brand geratenen PKW unter dem völlig zertrümmerten Dach seines Kombis eingeklemmt.

Aufgrund der Gefahrensituation und Schwere der Verletzungen entschlossen sich die Rettungskräfte eine sogenannte „Crash-Rettung“ vorzunehmen. Hierbei liegt die oberste Priorität im Gegensatz zu einer schonenden Rettung dabei, den Schwerstverletzten so schnell wie möglich zu befreien. „Wir brauchten rund 17 Minuten, um mit schwerem Gerät zunächst das völlig zertrümmerte Dach, die Türen und die B-Säule abzutrennen, um an den Fahrer vernünftig heranzukommen.“

Im Anschluss kümmerten sich ein Notarzt und zahlreiche Rettungssanitäter um die Versorgung des am Kopf verwunderten Fahrers. Gegen 18 Uhr konnte die Person dann aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Das Pferd erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen. Woher das Tier kam, war am Abend noch unklar.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Speicher, Spangdahlem und die Flughafenfeuerwehr Spangdahlem zusammen mit einem Notarzt, dem DRK, der Military Police und Polizei Bitburg.