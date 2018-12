Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem LKW auf der L 9 bei Bitburg schwer verletzt worden. Von Markus Angel

Ein VW Skoda und ein Sattelschlepper sind am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Landesstraße 9 an der Kreuzung zur B 50 bei Bitburg zusammenstoßen. Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er nach der notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war am Morgen noch unklar. Das Auto wurde bei dem Aufprall total beschädigt. Der Anhänger des Sattelschleppers rutschte in den Graben und verkeilte sich mit dem Zugfahrzeug.

Aufgrund austretender Betriebsstoffe wurde am Morgen Umweltalarm ausgelöst. Die Feuerwehr Stadtmitte war sofort zur Stelle, um die Betriebsstoffe zu binden und Umweltschäden abzuwenden.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr ein Notarzt, das DRK und die Polizei Bitburg mit mehreren Beamten zur Klärung der Unfallursache.

Während der Rettungsarbeiten blieb die L9 gesperrt.