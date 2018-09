Auto kollidiert in Morbach beim Überholen mit Motorrad - Zwei Schwerstverletzte

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der B 269 zwischen Morbach und Gonzerath schwer verletzt worden. Von Agentur Siko

Nach Mitteilung der Polizei Morbach kam es gegen 16.40 Uhr zu dem schweren Unfall. Nach Angaben der Polizei seien mehrere Autos hinter einem langsamer fahrenden Traktor auf der Bundesstraße in Richtung Morbach-Gonzerath gefahren, als einer der Autofahrer unmittelbar vor einer Rechtskurve zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos und des Traktors angesetzt habe. Das Auto sei dann in der Kurve mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Dessen Fahrer und seine Sozia erlitten dabei zum Teil schwerste Verletzungen, so dass beide mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen werden mussten. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zur Aufklärung des Unfallherganges zog die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei Morbach sowie die Straßenmeisterei.

FOTO: Agentur Siko

