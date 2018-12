später lesen Polzei Auto kollidiert mit Hauswand FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Sonntag, zwischen 2 und 11.18 Uhr, in der Maarstraße in Landscheid ereigenet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Maarstraße, als er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand kollidierte.