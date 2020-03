Temmels/Oberbillig Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu einem Unfall, der sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der B 419 zwischen Temmels und Oberbillig ereignet haben soll.

Ein in Richtung Oberbillig fahrender dunkler Kleinwagen ist laut Polizei in nicht unerheblichem Maße mit der rechten Schutzplanke kollidiert. Am Auto und an der Schutzplanke sei erheblicher Schaden entstanden.