Auto kommt zwischen Hasborn und Oberscheidweiler von der Fahrbahn ab

Zu einem witterungsbedingten Unfall kam es am Dienstagmittag auf der L 52 zwischen Hasborn und Oberscheidweiler (Kreis Bernkastel-Wittlich). Dabei wurde eine Frau verletzt.

Nach Informationen der Polizeiinspektion Wittlich befuhr die junge Frau mit ihrem Kleinwagen die Landstraße, als dieses ins Schleudern kam. Das Auto rutschte nach rechts von der Fahrbahn und kippte auf die Seite. Die alarmierte Feuerwehr befreite die Fahrerin, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Einsatz war das DRK aus Wittlich sowie die freiwillige Feuerwehr aus Hasborn.

(siko)