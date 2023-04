Unfall zwischen Klausen und Piesport Auto kracht auf der L50 gegen Baum - Fahrer schwer verletzt (Fotos)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr auf der L 50 von Klausen in Fahrtrichtung Piesport gekommen. Nach Informationen der Polizei fuhr der Fahrer mit seinem Auto in Richtung Piesport, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor, nach links in einen Graben fuhr, dann gegen einen Baum prallte und anschließend auf dem Dach landete. Dabei wurde der Mann verletzt und vom Notarzt versorgt. Die Feuerwehr konnte den Mann ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug befreien.