Verkehrsunfall : Auto kracht bei Zemmer in Leitplanke: Fahrer verletzt

Zemmer/Rodt Wegen eines Verkehrsunfalls auf der L46 musste die Landstraße zwischen Zemmer und Rodt zeitweise gesperrt werden. Was passiert war:

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr auf der L 46 zwischen den Abfahrten Zemmer und Rodt. Nach Informationen befuhr der Fahrer die L 46 von Zemmer kommend in Richtung Trier, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zuerst ganz rechts in die Böschung fuhr und dann quer über die Fahrbahn im Gegenverkehr mit der Leitplanke kollidierte.