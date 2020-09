Blaulicht : Unfall: Auto kracht gegen Hauswand in Zerf

Unfall: Auto kracht gegen Hauswand in Zerf

Zerf Ein alkoholisierter 56-jähriger Fahrer ist am frühen Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand in Zerf (Kreis Trier-Saarburg) geprallt. Das teilt die Polizei mit. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen die Hauswand.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch an der Hauswand ist durch den Aufprall erheblicher Sachschaden entstanden, wie die Polizei weiter mitteilte. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.