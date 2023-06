Notarzt im Einsatz Auto kracht gegen Mauer: Vier Verletzte bei Unfall in Zeltingen

Wie die Polizei mitteilt, ist es am frühen Sonntagmorgen, 11. Juni, in Zeltingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Fünf Menschen waren in einem PKW auf einem Wirtschaftsweg oberhalb der Ortschaft unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 22-jährige Fahrer laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort verlaufende Mauer.