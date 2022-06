Blaulicht : Auto kracht gegen Straßenlaterne: Schwerer Unfall am Trierer Moselufer

Foto: TV/Agentur Siko

Ein Unfall am Krahnenufer in Trier sorgt am Dienstagmittag für Verkehrsbehinderungen. Was bislang bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko