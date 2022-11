Schwerer Unfall : Auto kracht in Bitburg in Kleinbus (Fotos)

Auto kracht in Bitburg in Kleinbus (Fotos)

Bitburg In Bitburg ist ein Auto in das Heck einen Kleinbusses gefahren — mit schweren Folgen.

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.20 Uhr in der Albachstrasse in Bitburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto krachte auf das Heck eines Kleinbusses.