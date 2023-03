Polizei sucht Zeugen : Auto kracht in Schweich in parkendes Fahrzeug - 3x Sachschaden und ein Verletzter

Foto: TV/Agentur Siko

Schweich Gleich drei Autos wurden bei der Kollision in der Schweicher Bahnhofstraße beschädigt. Dort krachte am Freitagmorgen ein Auto in ein parkendes Fahrzeug. Was genau passiert ist.

In der Bahnhofstraße in Schweich ist es am Freitag, 03.03.2023, gegen 6 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr das unfallverursachende Auto die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Langgartenstraße entlang und übersah ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Das geparkte Auto wurde durch den Aufprall mehrere Meter verschoben, sodass insgesamt an drei geparkten Autos ein Sachschaden entstand. Der Fahrer des unfallverursachenden Autos wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde abgeschleppt, da es nicht mehr fahrbereit war.

Im Einsatz waren ein Notarzt, ein Rettungswagen, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Schweich und eine Streife der Polizeiinspektion Schweich.