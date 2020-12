B 268 am Mittag kurzzeitig gesperrt : Auto prallt bei Steinbachweier gegen Baum - Feuerwehr befreit verletzten Fahrer

B 268 am Mittag kurzzeitig gesperrt

Ein Mann ist am Mittwoch bei Steinbachweier mit seinem Wagen von der B 268 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde verletzt. Foto: TV/Klaus Kimmling

Steinbachweier Wegen eines schweren Unfalls war die B 268 bei Steinbachweier am Mittwochmittag kurzzeitig gesperrt. Ein Mann war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Feuerwehr musste den Verletzten und das Wrack aufwendig bergen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 268 zwischen Steinbachweier und Vierherrenborn gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer eines PKW aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab. Der Wagen habe sich überschlagen und sei in der Böschung gegen einen Baum geprallt.