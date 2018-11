Glück im Unglück hatte eine 19-Jährige aus der Verbandsgemeinde Hillesheim, die sich am Dienstagmorgen gegen 8.20 Uhr mit ihrem Wagen überschlug und mit leichten Verletzungen davonkam. Die junge Frau fuhr auf der L 26 von Hillesheim in Richtung Wiesbaum.

Am Ende einer Linkskurve geriet der Wagen ins Schleudern, fuhr über den Grünstreifen und stieß mit dem Heck gegen einen Leitpfosten. Der Wagen geriet außer Kontrolle, überschlug sich und landete rechts neben der Straße auf dem Dach. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien, sie wurde aber vorsorglich vom DRK in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden.