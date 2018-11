später lesen Unfall Großer Feuerwehreinsatz an der Mosel: Auto geht bei Traben-Trarbach unter (Fotos) FOTO: TV / Florian Blaes FOTO: TV / Florian Blaes Teilen

Twittern

Teilen



Ein auf einem Parkplatz an der B53 in Traben-Trarbach abgestelltes Auto ist in die Mosel gerollt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug mit zahlreichen Hilfskräften aus dem Fluss ziehen. Von Florian Blaes/red