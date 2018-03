später lesen Polizei Auto landet nach Unfall auf der Seite FOTO: Florian Blaes FOTO: Florian Blaes Teilen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Auto auf der B 268 in Trier ist eine Frau am Donnerstagnachmittag laut Polizei verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen geschah der Unfall gegen 14 Uhr auf der Pellinger Straße in Trier-Feyen im Kreuzungsbereich Medardstraße.