Blaulicht : Auto mit Anhänger fährt auf A 602 gegen Leitplanke

Trier Auf der A 602 ist am Donnerstagmittag ein Auto mit Anhänger gegen eine Leitplanke gefahren.

Zu dem Unfall kam es gegen 12.20 Uhr auf der A 602 von Trier in Richtung Schweich in Höhe der Handwerkskammer. Aus bislang unbekannter Ursache war der Fahrer mit einem großen Anhänger auf der linken Spur unterwegs, als sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und sich quer vor den Hänger stellte. Durch den Unfall staute sich der Verkehr bis in die Zurmaiener Straße zurück. Ein zufällig vorbeikommende Zivilstreife sicherte den Verkehr, bis die Autobahnpolizei Schweich eintraf. Verletzt wurde niemand.