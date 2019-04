Drei Verletzte hat ein Unfall zwischen einem Transporter und einem Auto mit Anhänger am Montagnachmittag auf der A 1 bei Hermeskeil gefordert. Von Florian Blaes

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nonnweiler-Bierfeld und Hermeskeil. Kurz hinter der Landesgrenze vor dem Parkplatz Steiner Wald fuhr ein Transporter auf ein Auto mit Anhänger auf. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto gegen die Mittelleitplanke geschleudert.

Die drei Insassen in dem Auto aus dem Landkreis Bitburg wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Ein Hund in dem Fahrzeug wurde in die Obhut der Polizei übergeben. An dem Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer in dem Kastenwagen blieb unverletzt, der Schaden an seinem Fahrzeug war gering. Die A 1 war während der Rettungsarbeiten für den Verkehr fast eine Stunde voll gesperrt. Es kam zu einem acht Kilometer langen Rückstau im Berufsverkehr. Später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich, die Polizei Nordsaarland, das DRK aus Hermeskeil, Türkismühle und Wadern und ein Notarzt.