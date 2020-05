Polizei : Auto mit Einkaufwagen beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg (red) Die Polizei Bitburg sucht den Unbekannten, der am Samstag, 16. Mai, zwischen 9.15 und 9.30 Uhr auf dem Aldi-Kundenparkplatz in der Bitburger Saarstraße ein Unfall mit Sachschaden verursacht hat und geflüchtet ist. Vermutlich war er zu Fuß unterwegs und streifte er mit einem Einkaufswagen einen silbernen Ford C-Max, Farbe Silber am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bitburg zu melden.