später lesen Unfall Auto prallt bei Dudeldof in Leitplanke FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



Ein Ford Fiesta ist am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr auf der B50 zwischen Dudeldorf und der Abfahrt Pickließem ins Schleudern geraten und verunglückt. Nach Polizeiangaben kam die junge Fahranfängerin nach einer Linkskurve ins Schleudern und prallte mit voller Wucht in die Leitplanken der Gegenfahrbahn. Grund warl, dass sie zu schnell fuhr. Die Fahrerin hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. An ihrem Auto und den Leitplanken entstand ein hoher Sachschaden. Feuerwehrkräfte aus Dudeldorf, Gondorf und Metterich mussten zur Absicherung der Unfallstelle und Beseitigung von Betriebsmitteln ausrücken. Rettungskräfte des DRK Badem waren an der Unfallstelle und kümmerten sich zunächst um die Fahranfängerin. Die B50 blieb wegen Aufräum- und Bergungsmaßnahmen für 45 Minuten gesperrt. Eine Umleitung über Dudeldorf war eingerichtet.