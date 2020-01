In der Böschung gelandet : Auto prallt bei Heidenburg gegen Baum - Hubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus (Fotos)

In der Böschung gelandet

Heidenburg/Trittenheim Bei einem Unfall am Freitagvormittag gegen 9.50 Uhr hat ein Autofahrer zwischen Heidenburg und Trittenheim schwere Verletzungen erlitten. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

(bla) Nach Polizeiangaben war der Mann auf der Kreisstraße 76 in Richtung Moseltal unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Auto in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab, durchbrach die Schutzplanken und prallte frontal gegen einen Baum. Schließlich kam das Fahrzeug in einer Böschung zum Stillstand. Große Äste verhinderten, dass das das Auto mehrere hundert Meter abwärts rutschte.