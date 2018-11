Eine Autofahrerin ist am Freitagnachmittag bei Oberweis mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke geprallt. ang

Regen, schmierige Straßen und den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Fahrweise sorgen in diesen Tagen immer wieder für Verkehrsunfälle in der Region - so auch am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 50 kurz vor Oberweis. Die junge Fahrerin eines Mazda hatte nach Polizeiangaben nach einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war dann mit Front und Heck gegen die Leitplanken auf der Gegenfahrbahn geprallt. Das Auto drehte sich nach dem Aufprall um die eigene Achse und landete in der Böschung auf der ursprünglichen Richtungsfahrbahn. Für die Polizei Bitburg war nicht angepasste Fahrweise die Unfallursache. Die Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Ihr Auto ist allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Einsatz waren neben der Polizei Bitburg die Feuerwehren aus Oberweis und Baustert zur Absicherung der Unfallstelle und ein Notarzt und das DRK.