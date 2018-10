Auto prallt bei Reinsfeld frontal mit Transporter zusammen - Zwei Schwerverletzte

Freitagabend gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung der B 407 bei Reinsfeld zwei Menschen schwer verletzt worden. Von Florian Blaes

Aus bislang ungeklärten Gründen stieß dort ein VW Lupo mit einem Kleintransporter frontal zusammen.Der Aufprall war so heftig, dass der Autofahrer eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät anrücken. Schließlich konnte der Verletzte mit der Rettungsschere befreit werden. Dazu musste das Dach des Autos aufgeschnitten werden. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Autofahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Fahrer des Transporters wurde ebenfalls nach notärztlicher Versorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. An dem Auto entstand Totalschaden, der Kleintransporter wurde erheblich beschädigt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die B 407 für mehr als zwei Stunden für den Verkehr voll gesperrt. Sehr zum Ärger der Einsatzkräfte, missachteten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die Sperrungen und fuhren einfach durch.

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die genaue Unfallursache zu ermitteln.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hermeskeil und Reinsfeld, das DRK Pluwig und Hermeskeil, der Notarzt aus Hermeskeil, der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 aus Luxemburg und die Polizei Hermeskeil.

