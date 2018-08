später lesen Blaulicht Missglücktes Wendemanöver: Auto prallt gegen Hauswand FOTO: TV / Konrad Geidis FOTO: TV / Konrad Geidis Teilen

Twittern

Teilen



Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagabend gegen 21.25 Uhr in Phillipsheim ereignet. Ein in den Niederlanden zugelassenes Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Ortsstraße in Phillipsheim. Die Fahrerin wollte auf gerader Strecke den Wagen wenden und fuhr auf einen Hof. Von Konrad Geidies